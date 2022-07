Katarzyna Sokołowska pokazała pierwsze zdjęcie SYNA. Kinga Rusin zachwycona: "CIOCIA uwielbia od pierwszego dnia"

Na początku tygodnia media obiegły wieści, że Katarzyna Sokołowska właśnie została mamą. Radosną nowinę przekazał serwis Plotek, informując, że "świeżo upieczona mama i maluch czują się dobrze". Reżyserka pokazów mody przez ostatnie dni konsekwentnie milczała, nie odnosząc się do medialnych doniesień. W sobotę postanowiła jednak podzielić się swoim szczęściem ze światem i opublikowała na Instagramie pierwsze zdjęcie pociechy.

Szczęście - napisała, dodając do fotografii hasztagi "syn", "rodzina", "miłość", "wdzięczność" oraz "szczęście".

Jasne, zdaję sobie sprawę z ograniczeń, to kwestia biologii, wydolności organizmu. Wiadomo, że po 25. roku życia spada już tzw. rezerwacja jajnikowa. Miałam tę świadomość, planując ciążę. Jestem zdrowa, w świetnej formie, lekarze twierdzą, że biologicznie jestem młodsza, niż mówi metryka. Dbam o siebie, badam się. Naprawdę wierzę, że będę tańczyła na weselu mojego syna - powiedziała w rozmowie.

Pod pierwszym zdjęciem syna Katarzyny Sokołowskiej nie zabrakło gratulacji i ciepłych słów skierowanych do świeżo upieczonej mamy. Szczęściem celebrytki cieszyli się zarówno internauci, jak również wielu jej znanych znajomych - w tym Kinga Rusin, Maffashion, Małgorzata Socha czy Lara Gessler, która wkrótce sama powita na świecie kolejną pociechę.

I to jest właśnie to nieopisywalne szczęście. Jesteście bardzo dzielni i cieszę się, że mogliśmy na Was patrzeć w tym czasie. Cieszcie się sobą i z niczym nie spieszcie - radziła celebrytce Gessler.