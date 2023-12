Katarzyna Sokołowska pokazała TWARZ SYNKA. Zofia Zborowska komentuje: "Kocham to spojrzenie" (FOTO)

Monia 12 min. temu zgłoś do moderacji 24 9 Odpowiedz

Mały do ojca podobny. Rodzice trochę jak dziadkowie. Trochę mu szkoda tego dzieciaka. Wiem wiem zaraz napiszecie że będzie zabezpieczonymi finansowo, ale kurczę to chyba nie o to chodzi. Za 10 lat 15 lat kiedy będzie największa jego aktywność oni nie dadzą rady fizycznie, oby w zdrowiu. Wiem co mówie. Mam sąsiada chyba 75 lat i dyn 19.widzialam jak chłopak dorasta, ani piłki nie kopnęli razem