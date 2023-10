Warnke mówi, jak córka zareagowała na rozwód. "Dziecko to przeżywa". Wspomniała też o NOWEJ partnerce Stramowskiego!

Katarzyna Warnke o nowej partnerce Stramowskiego. Opowiedziała o jej relacjach z małą Heleną

Myśmy mieli różne momenty i zostawiliśmy je w naszych czterech ścianach, teraz osobnych. Miewamy trudne momenty, natomiast jesteśmy świadomi, że nasze dziecko ma dwoje znanych rodziców, to wszystko zostaje. (...) Trzeba dużo pracy włożyć w to, żeby nie skręcić w niewłaściwą ścieżkę, czyli nienawiści, obwiniania się - powiedziała w rozmowie Warnke.

My wiemy z Piotrem, że to zniszczy Helenę. Zniszczyłoby, bo to niszczy w zastraszający sposób. To i tak jest trudne dla dziecka, że się rozeszliśmy, dziecko to przeżywa, co jakiś czas płacze, (...) ma trudniejszy moment (...). Musimy sobie wszyscy z tym radzić. (...) - powiedziała w programie.