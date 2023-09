Katarzyna Warnke psioczy o referendum: "Pytania, przed którymi postawiono ludzi, są ZA TRUDNE"

KaMa 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Referendum w systemie demokratycznym to nie jest finansowane za pieniądze podatników badanie opinii publicznej, tylko mechanizm podejmowania określonych decyzji. Gdyby w tym PiSowskim referendum rzeczywiście o coś chodziło, to każde z tych pytań (de facto przeważnie referendum robi się pod jedną określoną kwestię, a nie robi koncert życzeń!) powinno zakładać z góry określone i gwarantowane działania państwa. Czyli - jeśli jesteście przeciwko zaporze na granicy, to zostanie ona zdemontowana w przeciągu 3 miesięcy od referendum i są na to zabudżetowane środki, a państwo w celu zabezpieczenia granic podejmie inne działania i wylicza się społeczeństwu jakie to będą działania. To przykład. A tu się rzuca coś w powietrze gawiedzi by się podniecała, że o czymś decyduje, a tak naprawdę chodzi, by rządzący w ramach nielimitowanej kampanii referendalnej mogli rozszerzać szczucie i PR-owanie się. Tak naprawdę to jest szmacenie idei referendum (jak i innych idei) w wykonaniu PiS.