Katarzyna Warnke ujawnia, co doprowadziło do ROZPADU jej małżeństwa z Piotrem Stramowskim: "Byłam smutna, BARYŁECZKA"

Szczerze jak czytam te bzdury to flaki mi się przewracają. Ich życie się kręci wokół botoksu, odchudzania się i przechwalek gdzie one były i co one robiły. Więc trzeba sobie znaleźć takiego samego pustaka co interesuje go to samo. Przed porodem znacznie gorzej wyglądała niż po. Zwłaszcza w tych krótkich włosach i jakoś wtedy jej nie rzucił. Ten portal okupuje zbór jakichś pizgnietych anorektyczek co wmawiają kobietom, że brak dzieci i botoks oraz przebieranki to cel życia kobiet powinien być. Jakoś jego nowa babka nie jest anorektyczka chuda tylko normalna. Nie wygląda jak żadna gwiazda tylko normalna kobieta, ale może jest miła i wyluzowana. Jedali w macu i żyją na luzie. A nie wieczna spina z kołkiem w d, żeby udawać gwiazdora, całe życie się wypinać, miziać, music, rozbierać i pozować. Kto normalny chciał by tak żyć. Tylko jakiś laluś narcystyczny. Żaden normalny gość. Shakira była chudsza niż wcześniej i nic jej to nie pomogło. Tak samo jak Bundchen, Aniston, Gwen Stefani czy tym wszystkim Wendzikowskim i innym. Bycie chudym nie jest żadna recepta na szczęście i nierozerwalny związek. Tak samo jak brak dzieci. Więc nie kumam tego prania mózgów kobietom. Macie jakiś business w stylu tabletki na odchudzanie? Są kobiety chude i wiecznie nieszczęśliwe. I są kobiety okrągłe i szczęśliwe. I odwrotnie tak samo. Nie ma żadnego znaczenia ile ważysz, ile masz lat, czy akurat wyglądasz wesoło, czy wyglądasz jak gwiazda. Jakie debilne myślenie. Tzw gwiazdy też nie wyglądają jak gwiazdy prywatnie. Chodzą w dresie, klapkach, bez make upu i poczochrane. A te nabotoksowane kukły wiecznie wypindrzone też nie są wcale ani szczęśliwe ani nie mają kolejki facetow pod domem. Chyba że jakichś karków z tatuażami na czole. Ale kto być chciał z takimi karkami być??