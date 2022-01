Katarzyna Warnke wystawiła na aukcję swoje zdjęcie TOPLESS! "Łączmy PRZYJEMNE z pożytecznym" (FOTO)

Kasia nierzadko wrzuca do sieci roznegliżowane fotografie w szczytnych celach. Tylko w zeszłym miesiącu "walczyła" o wolne media wypiętymi pośladkami oraz wzięła udział w nagiej sesji do kalendarza ATM , której motywem przewodnim była "ciałopozytywność".

Ostatnio poinformowała zaś o tym, że wystawiła na aukcję WOŚP swoje zdjęcie z sesji do magazynu dla panów.

To zdjęcie z mojej sesji do "Playboya" - jednego z ostatnich numerów wydania polskiego. Kocham jego elegancję i nastrój beztroski. Tak chciałabym czuć się każdego dnia i tego życzę właśnie osobie, która wylicytuje to zdjęcie dla @fundacjawosp - wabi potencjalnych licytujących, kwitując: Łączmy przyjemne z pożytecznym.