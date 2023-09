Katarzyna Zielińska pochwaliła się METAMORFOZĄ. Fani nie kryją zdumienia: "Kto to? Nie poznaję" (FOTO)

Monka33 13 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Cały dzień na chodzie😊, dzisiejszy dzień przywitałam w śpiewie mew- są wprost punktualne jak kogut w kurniku😄😄😄, zawsze to coś innego niż gruchanie naszych dolnośląskich gołębi hahaha😄😄😄😄😄. Z samego rana poszliśmy nad morze, mój piesio choć chorujący na serce brykał po piasku oraz przy brzegu po falach☺️☺️ ale się psinka ucieszyła-nigdy nie był nad morzem a ma już prawie 14 lat😙😙😙😙. Idac brzegiem znalazłam swojego pierwszego bursztynka🥰🥰🥰🥰 i.......parzace dwa sylikony bleee🙂🙂🙂.Wracając niosłam zmęczonego księciunia hihihihih:)))). Gdy piesio robił drzemkę poobiednią poszliśmy na zakupy do centrum miasta, zrobiliśmy kilka fotek pamiątkowych a pod koniec dnia uszło ze mnie powietrze😄😄😄😄,nawet nie miałam siły by wracać na czworaka. Jestem taka zadowolona z tego wyjazdu że postanowiłam nieco przedłużyć swój pobyt nad morzem:))))). Pierwszy raz na żywo miałam okazję zobaczyć najróżniejsze kutry rybackie :)))).