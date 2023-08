Katarzyna Zielińska pochwaliła się PIERŚCIONKIEM ZARĘCZYNOWYM: "Zgodziłam się" (FOTO)

Riddick 16 min. temu zgłoś do moderacji 7 10 Odpowiedz

Być z jednym facetem tyle czasu to smutne życie bez fajerwerków tylko monotonne życie.Nie mogłabym mieszkać z drugim człowiekiem to takie męczące,absorbujące że na samą myśl mi się nie chce.Najlepiej mieszkać samemu i robić co się chce czyli nic,dzisiaj spałam cały dzień z przerwami na spacer z psem,na obiad,na kąpanie,na sprzątanie domu Takie niedzielę lubię odsypiać ile się da bo jutro kolejny pracowity tydzień.Praca to podstawa reszta to słodkie lenistwo.