Katarzyna Zielińska wspomina zmarłą mamę, publikując rodzinne zdjęcie. "Mamcia. Zawsze przy nas" (FOTO)

Chociaż miała fajny kontakt z mamą... Ja jestem w 9 mies.ciazy, mam męża, dobre życie, mieszkamy daleko od Europy, moja mama nawet raz nie zapytała jak się czuje- brak tematu, tylko wiecznie ja ja ja. Od cioci się dowiedziala, że to chłopiec, bo jej nie przyszło do głowy, żeby jedynej córki zapytać o płeć dziecka. Rodzina męża pyta non stop, własna matka nigdy, ojciec natomiast, wyszło ostatnio, że totalnie zapomnial, że jestem w ciąży. Najgorsze jest to że nie wiem co ja im zrobiłam? Wiele wskazuje na to, że matka nie może się pogodzić z tym, że dobrze mi się żyje, że jestem szczęśliwa, 2 lata temu usłyszałam, że mąż mnie pewnie zostawi i wyląduje na ulicy( chyba by się cieszyla) nie wiem czemu tu to pisze, poprostu zawsze zazdroszczę innym świetnych kontaktów z rodzicami a szczególnie z mamą. A jak u was to wygląda?