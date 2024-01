Katarzyna Zielińska ze łzami w oczach opowiedziała w "DD TVN" o śmierci mamy: "Byłam totalnie zagubiona"

Koko 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

A ja od kiedy zajmuję sie seniorką z Alzheimerem nikomu nie życze 100 lat bo to przekleństwo nie błogosławieństwo, nie rozpaczajcie wiec jeżeli ktoś ok 90 umrze szybko i w pełni rozumu bo piekło jest później jak dysk twardy wysiada !!! To nie jest do opisania jak się nie przeżyło !