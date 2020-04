Kate Beckinsale spaceruje z nowym chłopakiem. Muzyk jest zaledwie ROK STARSZY OD JEJ CÓRKI... (ZDJĘCIA)

zyga 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

technicznie rzecz biorąc taki rozkład wieku jest najlepszy ; on młody sprawny ona wie wszystko o seksie , on może długo ona chce długo i jeszcze go dużo uczy - sam by tak chciał w jego wieku . Zresztą ona fajna laska i nie wygląda na swoje lata