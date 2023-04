Kate i William bez przerwy kłócą się o książkę Harry'ego. Księżna MA ŻAL do męża o jedno najbardziej

Konesser 30 min. temu zgłoś do moderacji 7 9 Odpowiedz

Ta chudość ks. Kate niestety wskazuje na duże emocjonalne problemy, które odbiły sie na jej zdrowiu i na pewno ta nadmierna szczupłość nie jest wynikiem właściwej diety jak to sie mówi. Ma to co chciała, na co cierpliwie czekała i potrafi pracować aby dobrze wykonywac swoja pracę. W nagrode będzie żona króla, bedzie nosic klejnoty korony brytyjskiej oraz najlepsze toalety od najlepszych krawców, bedzie jadać ekologicznie i wyszukane potrawy. To duzo, natomiast miłości nie da sie kupic za żadne pieniądze no ale cos za cos jak to w życiu. I tak super.