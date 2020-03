Kate i William OLALI Meghan i "po prostu Harry'ego" na ostatniej wspólnej uroczystości! "Są teraz na innych etapach życia" (ZDJĘCIA)

Anna 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

Czy ktoś może mi wyjaśnić z czego ta para zamierza się utrzymywać?? Jako dochodu nie liczę żerowania na dobroci serca w postaci fundacji. Wiem zrezygnowali , funduszy publicznych oraz funkcji. Tu budzi się moja natura księgowej. Jaką część stanowiły one ich dochodu. Skąd w takim razie pochodzi reszta ?? Nie uwazam, że posiłkowanie się dochodem rodzica to niezależność! Nie uznaje oświadczenia ona jest milionerka a. Żyła w jednym z najdroższych miast świata b. Ile by nie brała za odcinek ta rola nie była wieczna i nie występowała we wszystkich odc. Dodatkowo co było jej dochodem przez resztę czasu ? C. Ile wydaje jest złym nawykiem Finasowym d. Tak jestem cyniczna to mój zawód i nie takie osoby z takimi dochodami okazywały się bankrutami. Jedna rola a ma blisko 40 lat. To świadczyć może z dużym prawdopodobieństwem, że nie była samodzielna w przeszłości (stawiam na ojca lub byłych) e. Ile ten książę nie miał by forsy po matce z jej nawykami nie starczy na długo