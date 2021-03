Kate Middleton czuje się "UPOKORZONA" przez Meghan Markle: "Ta sprawa jest jej nie na rękę"

Nie da się ukryć, że ostatnie dni dały royalsom mocno w kość. Wszystko to za sprawą długiego języka Meghan Markle, która w niemal legendarnym już wywiadzie z Oprah Winfrey opowiedziała o bagatelizowaniu jej podupadającego zdrowia psychicznego przez rodzinę królewską, ich nieustającej kontroli, a także przejawach rasizmu. Oprócz tego opisała sytuację, kiedy to Kate Middleton miała doprowadzić ją do płaczu w przeddzień jej ślubu z księciem Harrym (poszło o sukienki druhen Amerykanki zajmujących się sypaniem kwiatów podczas ceremonii).