Kate Middleton i książę William odprawili dzieci do nowej, KOSZTOWNEJ szkoły. Louis znów zrobił show... (ZDJĘCIA)

Nowa szkoła dla George'a, Charlotte i Louisa

Przeprowadzka do nowego miejsca do życia to rewolucja nie tylko dla Kate Middleton i księcia Williama , lecz także dla ich pociech. Wraz ze zmianą zamieszkania książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis zmienili też szkołę, a znani rodzice zrobili wszystko, aby ich dzieci miały jak najlepszą opiekę i iście królewskie warunki.

Czesne elitarnej placówki Lambrook School , do której Cambridge'owie posyłają dzieci, wynosi "skromne" 21 tysięcy funtów, czyli prawie 118 tysięcy złotych rocznie. Portal Daily Mail twierdzi nawet, że za trójkę dzieci para płaci łącznie ponad 50 tysięcy funtów, czyli ponad ćwierć miliona złotych rocznie . Zakładamy jednak, że warto, bo młodzi royalsi będą mieć dostęp m.in. do 25-metrowego basenu czy pola golfowego.

Kate i William odprawili dzieci do nowej szkoły

Co ciekawe, jak donosi serwis Daily Mail, podczas odprowadzania pociech do szkoły doszło do zaskakującej sytuacji. O ile książę Louis nie stawiał się mamie i cierpliwie szedł z nią za rękę, to jego ojciec nie zasłużył na podobny zaszczyt. Kate trzymała więc za ręce George'a i Louisa, a William - Charlotte.