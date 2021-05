Kate Middleton jako "LADY IN RED" promuje swoją nową i już BESTSELLEROWĄ książkę (ZDJĘCIA)

Księżna Cambridge słynie z pasji do fotografii, a jej prace często możemy podziwiać na instagramowym koncie rodziny królewskiej. Rok temu, podczas pierwszego lockdownu, żona księcia Williama prosiła internautów o to, by wysyłali jej zdjęcia z tego wyjątkowego okresu i zapowiedziała, że część z nich planuje pokazać na specjalnej wystawie. Zainteresowanie projektem przekroczyło jednak jej oczekiwania i uznała, że wyda album, który każdy chętny będzie mógł kupić. Jej nowa książka Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 zawiera 100 "przejmujących i osobistych" portretów, które zostały wybrane spośród 31 000 zgłoszonych zdjęć.