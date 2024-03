Księżna Kate ma raka. Opublikowała nagranie: "Obecnie jestem na wczesnym etapie leczenia"

W piątek wieczorem na oficjalnym profilu księcia i księżnej Walii opublikowano nagranie. Materiał przedstawia księżną Kate , która informuje o zdiagnozowanym u niej nowotworze. Jak poinformowała Middleton, rak został wykryty we wczesnym stadium. Żona księcia Williama poddała się już chemioterapii.

W styczniu w Londynie przeszłam poważną operację jamy brzusznej. Wówczas sądzono, że nie jest to stan nowotworowy. Operacja zakończyła się pomyślnie, jednak testy przeprowadzone po operacji wykazały obecność raka. W związku z tym mój zespół medyczny zalecił, abym zapobiegawczo poddała się chemioterapii. Obecnie jestem na wczesnym etapie leczenia. Oczywiście był to ogromny szok. William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby dla dobra naszej rodziny poradzić sobie z tym prywatnie - powiedziała na nagraniu.