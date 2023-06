Kate Middleton oddała hołd księżnej Dianie. Tuż obok siedziała... królowa Camilla z nietęgą miną (ZDJĘCIA)

Inga 23 min. temu zgłoś do moderacji 11 14 Odpowiedz

Nie chodzi o biżuterię bo William odziedziczył ją po matce więc oczywistym jest, że teraz należy do Kate, ale Kate znowu przebrała się za Dianę. Ubrała się jak Diana w latach 80tych. Ten krój płaszcza, kapelusz, kolor. To jest styl Diany. Bo ona miała swój styl, Kate go nie ma. W Dodatku robi to, żeby przyciągnąć uwagę mediów Bo wie, że znowu będą porównywać ją do teściowej. I możliwe, że też na złość Kamili. Kamila kiedyś pozostawała w cieniu urody Diany, a teraz Kate.