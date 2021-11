Kate Middleton pod nieobecność królowej Elżbiety II oddaje hołd poległym żołnierzom (ZDJĘCIA)

Brytyjczycy z chęcią przyglądają się poczynaniom rodziny królewskiej, nic więc dziwnego, że William i Kate biorą udział w każdym ważnym dla kraju wydarzeniu. Nie mogło ich również zabraknąć na corocznych obchodach Dnia Pamięci. To wówczas członkowie rodziny królewskiej oddają hołd żołnierzom poległym podczas wojen. Książę Cambridge złożył pod pomnikiem Cenotaph symboliczny wieniec, jednak uwagę większości zwracała tego dnia jego małżonka .

Księżna Cambridge, która niejednokrotnie zakładała te same kreacje podczas różnych okazji, wystąpiła w płaszczu w stylu militarnym od Alexandra McQueena, powtarzając look sprzed trzech lat. Ubrana w szykowny strój Kate dumnie obserwowała uroczystości z okazji Dnia Pamięci, sumiennie zastępując nieobecną monarchinię i po raz kolejny udowadniając, że pełnienie obowiązków królewskich ma we krwi.