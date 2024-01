Kate Middleton trafiła do szpitala. Wiadomo, kto zastąpi księżną w obliczu "kryzysu" w monarchii

Ostatnie dni przyniosły niepokojące doniesienia na temat członków brytyjskiej rodziny królewskiej. W środę poinformowano, że król Karol III w najbliższym tygodniu zostanie przyjęty do szpitala, by następnie poddać się leczeniu powiększonej prostaty. Wcześniej tego samego dnia Pałac Kensington ogłosił, że Kate Middleton jest obecnie hospitalizowana. Jak przekazano, pobyt w prywatnej londyńskiej placówce jest związany z "planowaną operację jamy brzusznej", którą przeszła księżna Walii. Władze Pałacu zapewniły, że zabieg zakończył się sukcesem.

Kryzys w monarchii? Wiadomo, kto ma zastąpić Kate Middleton w pełnieniu obowiązków

Okazuje się, że problemy zdrowotne króla Karola III i Kate Middleton postawiły brytyjską monarchię w dość kłopotliwej sytuacji. Jak wiadomo, w związku z pobytem w szpitalu zarówno monarcha, jak i jego synowa na pewien czas zrezygnują z publicznego reprezentowania korony. Jak poinformował Pałac Kensington, Kate spędzi w szpitalu od 10 do 14 dni, zaś później będzie kontynuowała rekonwalescencję w domu. Księżna najpewniej powróci do swych obowiązków dopiero po Wielkanocy. Król Karol natomiast ma zgłosić się do szpitala w przyszłym tygodniu. Dodatkowo, książę William postanowił ograniczyć nieco publiczną aktywność, by wesprzeć żonę i pociechy. Oznacza to, że w sumie troje najważniejszych royalsów w najbliższym czasie nie będzie pełniło swych obowiązków.

Brytyjskie media już zaczęły donosić o swego rodzaju "kryzysie" w monarchii. Według ostatnich doniesień magazynu "OK!" Pałac zwołał już specjalne spotkania dotyczące tego, jak uporać się z obecną sytuacją. Okazuje się, że istotną rolę w funkcjonowaniu monarchii w najbliższym czasie ma odegrać jedna z córek księcia Andrzeja, Beatrycze. Księżniczka ma ponoć wziąć na siebie część obowiązków Kate Middleton.

Nowe obowiązki księżniczki Beatrycze. Ma zastąpić Kate Middleton

Jak przekazał magazynowi "OK!" wysoko postawiony informator z Pałacu, księżniczkę Beatrycze poproszono, by w najbliższym czasie "była po ręką", by w razie potrzeby móc zastąpić księżną Walii.

Beatrycze powiedziano, by przez najbliższych kilka miesięcy była pod ręką w razie, gdyby pojawiły się jakieś zobowiązania, na których będzie musiała się pojawić. Jest to rola, której podejmuje się oficjalnie, a nie taka, która została wymyślona w ostatniej chwili, by wypełnić lukę - zdradził magazynowi informator z Pałacu.

Warto zaznaczyć, że oficjalnie księżniczka Beatrycze pełni rolę w rodzinie królewskiej rolę jednego z Radców Stanu. W monarchii jest obecnie siedem osób, które w razie wypadku mogą reprezentować króla Karola lub przejąć jego obowiązki w razie choroby czy podróży monarchy. Zgodnie z prawem w gronie wspomnianych doradców znajdują się królowa małżonka Camilla oraz cztery kolejne osoby w linii sukcesji, które ukończyły 21 lat, a więc kolejno książę William, książę Harry, książę Andrzej i księżniczka Beatrycze. Pod koniec 2022 roku król Karol zaproponował, by do Rady Stanu dołączą księżniczka Anna oraz książę Edward.

Z oczywistych powodów Harry i Andrzej nie mogą wesprzeć monarchii w obliczu personalnego kryzysu. Jako że William postanowił ograniczyć obowiązki, przez pewien czas reprezentowanie korony spoczywa na barkach pozostałych czterech doradców - Camilli Anny, Edwarda oraz właśnie Beatrycze.

Informator tabloidu stwierdził również, że problemy zdrowotne króla i księżnej Kate nadeszły w najgorszym możliwym dla monarchii czasie. Royalsi są bowiem w trakcie tournee po krajach Wspólnoty Narodów. Księżniczka Anna, książę Edward i jego żona Sophie obecnie mają ponoć zapełnione kalendarze. Dlatego też zdecydowano się zaangażować w obowiązki starszą córkę Andrzeja.

Ostatnie wydarzenia jedynie pokazały, jak bardzo odchudzona monarchia nie pokrywa się z tym, jak wiele pracy potrzeba, by utrzymać tę rodzinę na powierzchni. Beatrycze czeka na wezwanie i została postawiona w stan gotowości. To, czy zostanie wezwana, zależy od tego, jak długo Karol nie będzie pracował i jak wiele zobowiązań będzie wymagało zastępstwa - dodaje źródło magazynu "OK!".

