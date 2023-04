Kate Middleton zdradziła swój sekret? Internauci zachwycają się archiwalnym nagraniem księżnej (WIDEO)

Kate Middleton zdradziła swój sekret? Internauci zachwycają się archiwalnym nagraniem księżnej

Użytkownicy TikToka wyjątkowo chętnie analizują zachowania gwiazd show biznesu podczas wielkich wyjść, próbując interpretować nawet najdrobniejsze gesty sław. Przed czujnym wzrokiem internautów nie ukryła się także księżna Walii. Ostatnio uwagę użytkowników TikToka zwróciło archiwalne nagranie z udziałem Kate Middleton. Wszystko przez jeden, pozornie niewinny szczegół. Klip udostępniony na tiktokowym profilu dedykowanym Williamowi i Kate został wykonany w lutym 2022 roku, podczas spotkania Middleton z królową Danii, Małgorzatą II oraz duńską księżną, Marią. Obcowanie z fotoreporterami jest nieodłącznym elementem publicznych wyjść royalsów, w czasie wizyty w pałacu w Kopenhadze księżna również nie uniknęła więc pozowania przed obiektywami. Wówczas zademonstrowała światu sprytny sposób na to, by idealnie wyjść na zdjęciach.

Podczas spotkania z paparazzi Kate stanęła tuż obok królowej Małgorzaty, lecz w pewnym momencie postanowiła nieco bardziej zbliżyć się do monarchini. Żonie Williama najwidoczniej wyjątkowo zależało jednak na tym, by nie robić wokół siebie większego zamieszania. Na nagraniu z wydarzenia możemy zobaczyć, jak Middleton dyskretnie próbuje zmienić pozycję, nie wzbudzając przy tym większych podejrzeń. Księżna niemal niezauważalnie przesuwała stopy po rozłożonym w pałacu dywanie, jednocześnie pozostawiając resztę ciała w niezmienionej pozycji. Po zakończonej sukcesem "akcji" pozdrowiła zaś duńską królową promiennym uśmiechem.

Wielu internautów było pod wrażeniem sprytnego sposobu Kate Middleton na dyskretną zmianę pozycji podczas spotkania z paparazzi. W komentarzach pod opublikowanym na TikToku nagraniem nie brakowało głosów, że księżna poradziła sobie z sytuacją z niezwykłym wdziękiem. Niektórzy zachwalali także to, jak sprawnie żona Williama przesuwała się po dywanie w szpilkach.

Jest bardzo inteligentna, radzi sobie ze wszystkim z taką gracją; To imponujące, że jej ramiona się nie ruszają. Jest świetna; Tak pełna wdzięku i nic w jej wyrazie twarzy jej nie zdradza; Mogłabym to zrobić w trampkach, ale zdecydowanie nie w szpilkach. Ona to po prostu inna liga; Jest dobrze wyszkolona, zna swoje miejsce i nie sprawia, że cała uwaga skupia się na niej, ale pracy, którą przybyła wykonywać - pisali użytkownicy TikToka.