Kate Middleton zniknęła przez KOCHANKĘ Williama?! Od lat miała przymykać oko na romans męża z byłą przyjaciółką

Na początku roku księżna Kate trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. W sieci pojawił się komunikat, z którego wynikało, że zabieg był planowany. Dodano również, że żona księcia Williama będzie potrzebowała czasu na rekonwalescencję i do pełnienia obowiązków wróci najprawdopodobniej w święta Wielkanocne. Od tego momentu w sieci pojawiają się kolejne teorie spiskowe, dlaczego księżna zniknęła. Niektóre z nich są zabawne inne niedorzeczne, jednak Pałac nie odnosi się do żadnej z nich.