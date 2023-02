Kate Middleton znów zainspirowała się księżną Dianą! W wyjątkowy sposób oddała jej hołd (FOTO)

Kate Middleton to bez wątpienia jedna z najlepiej ubranych głów royalsów, co udowadnia nie tylko podczas formalnych wyjść. O te jednak dba ze szczególną starannością, a każde jej publiczne pojawienie się budzi zachwyt światowych mediów. Tak było chociażby w przypadku stylizacji na niedawną galę BAFTA, którą księżna Walii nawiedziła w imponującej, białej sukni.

Lata temu o modową furorę na królewskich salonach dbała księżna Diana, która nigdy nie kryła swojego zamiłowania do oryginalnych fasonów, wzorów czy zestawień - co zresztą zapewniło jej tytuł ikony mody. Kreacje Diany odtwarzane są przez jej fanów do dziś, a niektóre z cenionych przez nią marek przywracają do obiegu kultowe produkty. Tak było chociażby z jej słynnym czerwonym swetrem w owieczki, którego produkcję wznowiono kilka lat temu. Dziś wełniak, który pojawił się nawet w czwartym sezonie "The Crown", można sobie sprezentować za ponad 1700 złotych.