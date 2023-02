Katie Price relaksuje się w Tajlandii, dumnie prezentując biust po 16 (!) OPERACJACH (ZDJĘCIA)

Katie Price bez wątpienia należy do grona najbarwniejszych postaci brytyjskiego show biznesu. Media na wyspach od lat z zainteresowaniem śledzą perypetie celebrytki, w tym jej burzliwe życie uczuciowe. Równie chętnie rozpisują się o jej nieustannie ewoluującym wyglądzie. 44-latka znana jest z zamiłowania do chirurgii plastycznej. Na przestrzeni lat poddała się licznym zabiegom, które zmieniły ją wręcz nie do poznania. Na kolejne "poprawki" Price wydała ponoć niemałą fortunę - według wyliczeń "The Mirror" wszystkie operacje kosztowały celebrytkę nawet ponad pół miliona złotych.