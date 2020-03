Katy Perry i Orlando Bloom SPODZIEWAJĄ SIĘ DZIECKA! "Przynajmniej nie muszę już wciągać brzucha"

Katy Perry i Orlando Bloom to obecnie jedna z najgorętszych par amerykańskiego show biznesu. Para co prawda ma już za sobą kilka rozstań i powrotów do siebie, jednak od niedawna wyraźnie traktują swoją relację poważnie. Piosenkarka i jej ukochany zaręczyli się w 2019 roku w Walentynki, a niedawno postanowili podobno zalegalizować swój związek.