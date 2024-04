Kayah gorzko o Goranie Bregoviću: "Jest w biegu i mam wrażenie, że odczuwa ogromne zmęczenie ludźmi"

Właśnie stuknęło ćwierć wieku od czasu, gdy Kayah i Goran Bregović nagrali utrzymany w bałkańskich klimatach album, który okazał się wielkim sukcesem muzycznym. Chociaż utwory takie jak "Śpij kochanie, śpij", "Prawy do lewego" czy "Sto lat młodej parze" zyskały miano ponadczasowych hitów, to przez lata muzycy nie utrzymywali najlepszych relacji, a powodem miał być m.in. okropny charakter Gorana czy problemy finansowe.

Jakiś czas temu okazało się jednak, że wzajemne animozje odeszły w niepamięć, czego efektem są kolejne wspólne występy. Już wkrótce z okazji 25-lecia kultowego albumu Kayah i Bregović wyruszą w specjalną trasę koncertową, w ramach której odwiedzą trzy polskie miasta. To jednak niejedyny sposób, w jaki artystka postanowiła celebrować rocznicę wydania płyty, która okazała się dla niej przepustką do prawdziwej sławy.

Kayah gorzko o pracy z Goranem Bregovićem

Kayah wspomina pracę nad albumem

No więc nie zdążyłam się umalować na tę przedziwną sesję, jestem więc w totalnym cywilu. Co więcej, w 9. miesiącu ciąży. Kiedy Jacek Poręba, genialny fotograf, dotknął mojego brzucha, dostał takiego kopa, że odrzuciło go na trzy metry. Ponieważ byłam bardzo duża, nie było praktycznie nic, co mogłabym na siebie włożyć. Kiedy okazało się, że mamy tylko kwadrans, zdesperowana zdjęłam z wieszaka czyjś płaszcz i narzuciłam na siebie — czytamy we wspomnieniach Kayah.