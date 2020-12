Kayah i Rinke Rooyens POKAZALI SYNA! Roch skończył 22 LATA (FOTO)

1988 27 min. temu zgłoś do moderacji 29 2 Odpowiedz

W 1988 roku, kiedy komunistyczny reżim PRL nadal walczył z opozycjonistami, kiedy nawet za kolportowanie ulotek „anty” traciło się pracę lub studia – pani Katarzyna Szczot (ksywa Kayah) dała niezapomniany koncert na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze! W wywiadzie z tego okresu (dla Adama Halbera), na łamach „Magazynu Muzycznego”, stwierdziła, że… ten występ pomoże jej w zorganizowaniu trasy po ZSRR. „Cel jest zawsze taki sam. Chodzi o to, by pojechać na normalną trasę do ZSRR. Chyba wszyscy w tym celu występują w Zielonej Górze" - opowiadała wokalistka. Przy okazji nazwała muzykę Maanamu „chłamem”, a o Jarocinie, który był uznawany za festiwal sprzeciwu wobec PRL-owskiej propagandy i zakłamania, wypowiadała się z wyraźną niechęcią. Nadmieniła, że jest „przerażona” festiwalem w Jarocinie. Ciekawostka taka, że organizatorami słynnego Jarocina byli wtedy… Jerzy Owsiak (tak, ten sam!) i Walter Chełstowski. Najwidoczniej Szczot uważała, że piosenki dla publiczności ZSRR są piękne, a utwory z Jarocina to ohydztwo, które władza PRL powinna tępić….