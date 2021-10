Kayah z partnerem przebrali się za Przetakiewicz z Rooyensem! Podobni? (FOTO)

Piszczałka 24 min. temu zgłoś do moderacji 5 28 Odpowiedz

Kayah, artystka jednej piosenki, do obrzydzenia będzie zawodziła "Prawy do lewego" i nic więcej nie ma ciekawego w repertuarze, w dodatku jest to utwór napisany przez Gorana, a nie przez nią. Taka gwiazda.