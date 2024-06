Kayah żali się na niedogodności w Opolu. Opowiedziała o wypadku sprzed 3 miesięcy i przyznała, że była bliska PŁACZU. "Próby robiłam o lasce"

Kayah rozpisała się o kreacji z Opola. Najadła się przez nią stresu

Z cyklu Pani Agrafka! Czyli będzie o sukience i to jakiej! Specjalnie na otwarcie festiwalu w Opolu trzeba było obrabować hurtownię materiałów. Złoczyńców było dwóch - zaczęła, po czym ze szczegółami opisała, co miała na sobie:

Tak to bywa, że wygląd jest okupiony ogromnym dyskomfortem. Nie mam doświadczenia z gorsetami i trenami, więc było to podwójnie dla mnie trudne zadanie. Wąski przesmyk sceny, po której musiałam się poruszać, uważając, by nie rozedrzeć trenu przez ostre kąty scenicznych schodów, było ekwilibrystyką.

Kayah dziękuje Andrzejowi Piasecznemu

Miało być o sukience, ale jeszcze muszę nadmienić, że tych aniołów stróżów było więcej. To @andrzejpiaseczny_official tak pięknie i z klasą mi partnerujący. (...) Wszystkie nasze wypowiedzi były wyreżyserowane, coś na kształt, że Andrzej jest Puchatkiem a ja Tygryskiem. Choć wszyscy, którzy mnie trochę lepiej znają, wiedzą, że jestem Kłapouchym z natury. Ważne, że jako amatorzy żadnych wpadek nie zaliczyliśmy, może poza kilkoma zająknięciami. Ale to ze stresu. Nobody is perfect. (...) - czytamy.