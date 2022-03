Kazimiera Szczuka przed laty zniknęła z mediów. Jak dziś wygląda była polityk i prowadząca "Najsłabszego ogniwa"? (ZDJĘCIA)

W pewnym momencie Kazimiera Szczuka postanowiła jednak wycofać się z mediów i przestała pojawiać się publicznie. Co prawda zdarzało jej się wypowiadać w sprawie bieżących wydarzeń, jednak zniknęła z salonów na dobre i nie wygląda na to, aby planowała wielki powrót. Jak sama niegdyś zresztą podkreślała, kariera telewizyjna nie była jej potrzebna do pełni szczęścia i wcale nie zabiegała o status gwiazdy.