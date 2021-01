Keira Knightley zapowiada, że już nigdy NIE ROZBIERZE SIĘ w filmie reżyserowanym przez mężczyznę

Gość 45 min. temu zgłoś do moderacji 16 7 Odpowiedz

Zaraz,zaraz czy ona nie jest przypadkiem aktorką ?A zadaniem aktorki nie jest "udawanie"kogoś innego.Kobieta zbyt osobiście podchodzi do tematu.Jeżelli rozebrane sceny są uzasadnione i wpisane w kontekst filmu to jest OK.Zakładam że rezyserowi nie chodzi tylko o podziwianie gołych cycków szanownej pani.Kobieto jeśli masz takie podejscie do tego zawodu to lepiej zrób sobie dłuższą przerwę od grania.