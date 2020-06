Kendall i Kylie rozpływają się nad Caitlyn Jenner w szczerym wywiadzie: "Tata jest naszą BOHATERKĄ"

Zmiana płci ojca Kardashianek była niemałym wydarzeniem nie tylko dla rodziny Bruce'a Jennera . Świat show biznesu żywo interesował się przeistoczeniem w Caitlyn , które oczywiście zaowocowało osobnym reality show i książką wyjawiającą sekrety rodziny. Publikacja wyraźnie nie przypadła do gustu Kris , Kim, Khloe i Kourtney , które odwróciły się od ojczyma. Dziś jedynymi członkami celebryckiej familii pozostającymi w stałym kontakcie z Caitlyn są jego biologiczne córki, Kendall i Kylie .

Kiedy mój tata ujawnił się jako osoba transpłciowa, nasze relacje się polepszyły - wyjawiła Kendall. W końcu mogła być ze mną szczera. Mogliśmy rozmawiać o głębokich emocjach, które odczuwała przez ten czas . Gdy dorastałam, mój tata zwykle nie mówiła o swoich uczuciach, więc był to dla nas duży krok.

Oglądałam stare olimpijskie filmy mojego ojca i chciałabym być z nią w tych spektakularnych chwilach - kontynuowała. Jest tyle historii, które opowiada o swoim życiu, a ja uwielbiam po prostu siedzieć i ich słuchać . Przeżyła tyle niesamowitych chwil w jednym życiu. To było zarówno inspirujące kiedyś, jak i teraz .

Dzięki odwadze mojego ojca nauczyłam się kochać to, co kocham i nie wstydzę się tego - dodaje. Była moim wzorem do naśladowania, odkąd pamiętam, od uprawiania sportu po swoją mądrość. Jest odważna i pragnę być tak odważna, jak ona pewnego dnia.