Kendall Jenner w futrzanych kowbojkach i Justin Bieber z żoną zmierzają na noworoczny lunch w Aspen (ZDJĘCIA)

Alaka 20 min. temu

Wiem, że nie na temat, ale brak było artykułu na pudelku o tym, a jak to zobaczyłam w telewizji to śmiać mi się chciało. Pani Natalia Kukulska, która niedawno mówiła o wielkiej niechceci do kościoła i zaprzestaniu chodzenia do niego i bodajże dokonaniu jakże modnej ostatanio apostazji występuje w TVP w kościele śpiewając kolędy. I w co tu wierzyć tym gwiazdkom? Ostatanio moda jest na niechęć do kościoła, to Pani Natalia też? Czy może niechęć wciąż jest, tylko pieniądz z TVP nie śmierdział, więc się zgodziła mimo iż nie jest osobą wierząca? Po prostu śmiech na sali, mówią jedno, robią drugie. Konsekwencji w swoich słowach brak