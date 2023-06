Kevin Costner zapłacił żonie 6 milionów po rozstaniu. Teraz chce EKSMITOWAĆ ją z domu

Nie żona 50 min. temu zgłoś do moderacji 177 10 Odpowiedz

Dlatego ja nie mam ślubu . Dziele wszystko z partnerem . Ale jak by przyszło do rozwodu on się wyprowadza ja zostaje bo mieszkanie kupiłam sama . Kocham go nad życie i nigdy bym go nie skrzywdziła . Ale nie wyobrażam sobie szarpać się później o swoje . Moi rodzice mnie zawsze uczyli , że mam pracować , być zaradna i nigdy nie dać się wykorzystać .