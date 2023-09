Kevin Mglej adoruje wyginającą się w luksusowym aucie Roksanę Węgiel. "ŻONA późno wróciła z pracy" (FOTO)

Roksana Węgiel i Kevin Mglej bez wątpienia należą do grona najgorętszych par w świecie rodzimego show biznesu. Gdy 18-letnia piosenkarka w styczniu potwierdziła, że wybrankiem jej serca jest 26-letni autor piosenek, w sieci zawrzało. Sporo emocji wzbudzała nie tyle różnica wieku dzieląca zakochanych, co fakt, że Kevin ma syna z poprzedniego związku. Para, którą połączyła miłość do muzyki nie przejęła się zbytnio głosami krytyki i prześmiewczymi komentarzami. Podczas gdy internauci wróżyli im rychłe kłopoty w raju, Węgiel ogłosiła znienacka, że Mglej nie jest jej chłopakiem, lecz narzeczonym.