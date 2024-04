Kevin Mglej pochwalił się SPEKTAKULARNĄ utratą wagi. Zdradził, ile udało mu się zrzucić

🤣🤣🤣 46 min. temu zgłoś do moderacji 113 9 Odpowiedz

Nieeee kewin nie parcia na szkło i na pewno nie jest z roksaną dla tego by być znanym nieee no wcaaale. On wręcz unika mediów. Tym czasem co drugi artykuł to Kevin mglej już nie o Roksanie tylko o nim ...ale no on na pewno jest z miłości z roksaną 🤣🤣🤣🤣