Kevin Mglej pokazał "intymne zdjęcie", a Roksana Węgiel szybko wrzuciła je na swój profil. Fajna parka? (FOTO)

Mnie nie dziwi to że jest młoda i ma chlopaka, bo to często się zdarza że od szkolnych lat są parą,A potem małżeństwem.Mnie bardziej dziwi to,że dziewczyna ładna,bogata,utalentowana muzycznie, i poleciała na faceta z odzysku alimenciarza, średniej urody, z wadą wzroku i 8 lat starszego.Jakby miała bardzo niskie poczucie własnej wartości, i brała pierwszy lepszy,byle mnie chciał.Tak to wygląda. !