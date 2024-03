Kevin Pietersen, przyjaciel pary, twierdzi, że nieustannie widuje księcia Williama i Kate Middleton. Zakpił z teorii spiskowych: "ABSURD"

Maniana 28 min. temu zgłoś do moderacji 37 6 Odpowiedz

O co się burzy, jeśli wierzyć filmikowi z wczoraj to Kate ma się świetnie i nie wygląda na osobę potrzebującą „świętego spokoju”, jeśli RF jest tak zdruzgotana i zmęczona plotkami to dlaczego OFICJALNIE się nie wypowiedzą? To ucięłoby wszystko. A nie przerabiają zdjęcia albo częstują lud filmami z kalkulatora.