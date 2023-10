Kevin Spacey trafił do szpitala. Lekarze podejrzewali u aktora ZAWAŁ SERCA. Co z jego stanem zdrowia?

Kevin Spacey to jeden z najlepszych i najbardziej utytułowanych aktorów w historii kina. Karierę rozpoczynał na nowojorskim Broadwayu. Jego występy na deskach amerykańskich teatrów cieszyły się dużą popularnością, jednak w pewnym momencie postanowił nieco zboczyć z toru, ukierunkowując swoją artystyczną działalność na film. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Kevin odegrał wiele znakomitych ról, a jego udział w "Podejrzanych" i "American Beauty" zapewnił mu dwie statuetki Oscara.

Kariera aktora nabierała coraz szybszego tempa. Jego ostatnia głośna kreacja w hicie platformy Netflix "House of Cards" uznana została przez wielu za jedną z najwybitniejszych w całej jego 30-letniej pracy zawodowej. Podczas wcielania się w rolę Franka Underwooda nieoczekiwanie usłyszał zarzuty o molestowanie . W ubiegłym roku został oficjalnie oskarżony o cztery napaści na tle seksualnym , jakich miał dopuścić się między 2001 a 2013 rokiem. Nieoficjalnie mówiło się jednak, że skrzywdzonych przez niego osób było znacznie więcej. Kevin Spacey został natychmiastowo usunięty z obsady politycznego serialu , wbrew wcześniejszym scenariuszom jego postać uśmiercono, a sam aktor stał się personą non grata w branży filmowej.

Kevin Spacey został uniewinniony przez brytyjski sąd. Teraz jednak musi walczyć o swoje zdrowie

Blisko dwa miesiące temu los niespodziewanie uśmiechnął się do 64-latka. Podczas kolejnej rozprawy dotyczącej głośnej afery sąd w Londynie oczyścił go ze wszystkich postawionych mu zarzutów. Aktor nie posiadał się z radości po odczytaniu wyroku, który na nowo wywrócił jego życie do góry nogami.