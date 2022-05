Kevin Spacey USŁYSZAŁ ZARZUTY w sprawie napaści seksualnych

gtgt 27 min. temu zgłoś do moderacji 21 7 Odpowiedz

Zauważyłam, że jak mężczyzna/ chłopak jest ofiarą molestowania, gwałtu to wszyscy mu wierzą i współczują. Jak kobieta jest ofiarą przemocy seksualnej to na nią zrzuca się winę. To kobieta musi się bronić i usprawiedliwiać. Może prowokowała sprawcę, może była nieodpowiednio ubrana, a po co sama chodzi wieczorem, po co poszła do mieszkania. Może twierdzi, że była molestowana , bo chce pieniędzy i rozgłosu. Molestowany mężczyzna/ chłopak nie musi się tłumaczyć