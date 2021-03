Khloe Kardashian WYZNAJE MIŁOŚĆ kochliwemu Tristanowi Thompsonowi...

Nie da się nie zauważyć, że Kardashianki raczej nie mają szczęścia w miłości. Wyjątkowo skomplikowaną sytuację ma Khloe, której związek z Tristanem Thompsonem mocno dał w kość.

Choć co prawda po tym, jak koszykarz zdradził ją, gdy ta była w ciąży z ich córką, celebrytka z nim zerwała, od jakiegoś czasu rodzice True znów są widywani razem.

W sobotę Khloe w końcu potwierdziła to, czego domyślali się już chyba wszyscy. Z okazji urodzin Thompsona 36-latka opublikowała szereg ich wspólnych zdjęć, które opatrzyła romantycznym podpisem niepozostawiającym złudzeń co do charakteru ich relacji.

Ci, którzy mają być razem, to ci, którzy przechodzą przez wszystko, co ma na celu ich rozłączenie i wychodzą z tego jeszcze silniejsi niż wcześniej - zaczyna, nawiązując zapewne do zdradliwej natury Tristana.

Dziękuję za pokazanie mi wszystkiego, co powiedziałeś, że pokażesz. Za ojca, jakim jesteś, najlepszego przyjaciela, jakiego w tobie mam. Jestem wdzięczna za to, że możemy nic nie robić, a ja czuję, jakby to było wszystko. Mam nadzieję, że dziś i każdego innego dnia jesteś świadomy tego, jaki jesteś kochany przeze mnie i innych - pisze dobroduszna Kardashianka, wyznając sportowcowi miłość i składa mu życzenia:

Wszystkiego najlepszego, TT! Witamy w gronie trzydziestolatków.

Pod swoim wpisem KoKo mogła liczyć na miłe słowa od znajomych, członków rodziny i samego Tristana.

Tak bardzo Cię kocham! Dalej twórzmy razem niesamowite wspomnienia - odpisał jubilat.

Niestety, fani Khloe nie są zbyt entuzjastycznie nastawieni do tego, że ta postanowiła wybaczyć niewiernemu koszykarzowi i dać mu kolejną szansę:

On na Ciebie nie zasługuje!,

On skończył 30 lat? To wiele wyjaśnia,

Ale żenada...,

W Teksasie są otwarte kluby, lepiej go pilnuj,

Czy ty się kiedykolwiek nauczysz? - czytamy w mnożących się pod wpisem mamy True komentarzach.

Myślicie, że Tristan przekonał się w końcu do monogamii czy Khloe po prostu postanowiła być bardziej wyrozumiała?