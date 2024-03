Kim był pierwszy mąż Anity Sokołowskiej? Zaskakujące, co mówi o byłym ukochanym

Choć Anita Sokołowska jak każda szanująca się znana twarz pozostaje aktywna w social mediach, trzeba przyznać, że w porównaniu do większości koleżanek i kolegów z branży, wyjątkowo strzeże swojej prywatności. Wszak aktorka ogranicza się do publikowania swoich zdjęć, rezygnując z chwalenia się w sieci bliskimi.

Udane życie prywatne Anity Sokołowskiej. Aktorka od lat związana jest z Bartoszem Frąckowiakiem

Być może jest to jej sposób na ułożone i dalekie od skandali życie prywatne. Od kilkunastu lat Sokołowska związana jest bowiem z reżyserem teatralnym Bartoszem Frąckowiakiem , z którym w 2013 roku doczekała się syna Antoniego. Jak dotąd para nie poczuła jednak potrzeby, by sformalizować relację i woli żyć "na kocią łapę".

Anita Sokołowska jest po rozwodzie. Jakie ma relacje z były mężem?

Po jednej z pierwszych prób byłam totalnie pod wrażeniem Bartka. Poszłam do garderoby, wzięłam do ręki leżącą tam książkę i na pierwszej stronie natknęłam się na wstęp, który on napisał. Zaczęłam czytać i miałam wypieki na twarzy. Co za język! Sposób myślenia. Już wiedziałam, że wpadłam po uszy - wspominała jakiś czas temu.