Kim jest chłopiec, który wszedł z Robertem Lewandowskim i Klarą na murawę? Piłkarz odgrywa w jego życiu ważną rolę!

Powinni dzieci z biednych rodzin wziąść a nie po znajomości bo to tata i wujek. Te dzieciaki mają go na codzień i dlatego powinni chociażby z domu dziecka kogoś wziąść kto jest fanem piłki. Dla mnie żałosne to jest. I nie ma to nic wspólnego z zazdrością bo nie jestem fanem piłki ani piłkarzy a tym bardziej ich rodzin