Polka gra jedną z głównych ról w "Sukcesji". Dagmara Domińczyk na koncie ma kinowe hity, a jej mąż to znany aktor

Serial "Sukcesja" podbił serca widzów na całym świecie. W 2022 roku podczas nagród Emmy został okrzyknięty najlepszym serialem dramatycznym . Obsada w tej produkcji, to zdecydowanie najmocniejszy punkt "Sukcesji". Grają w nim m.in. Brian Cox, Jeremy Strong, Matthew Macfadyen, a także Polka Dagmara Domińczyk .

Kim jest Polka grająca w serialu "Sukcesja"?

Dagmara Domińczyk urodziła się w Kielcach w 1976 roku. Jej ojcem jest Mirosław Domińczyk, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku i pierwszy przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego. To właśnie z powodu zaangażowania się ojca w działalność polityczną, jej rodzina musiała wyjechać z kraju.

To był bilet w jedną stronę. Zostaliśmy deportowani i nie mogliśmy już wrócić do Polski - powiedziała Dagmara w rozmowie z Daily Mail.

W wieku 7 lat wyleciała z rodzicami do Stanów Zjednoczonych i zamieszkała w Nowym Jorku, gdzie ukończyła studia aktorskie . Od tamtej pory zaczęła podbijać Hollywood. Zagrała w takich filmach jak "Hrabia Monte Christo" , gdzie pojawiła się u boku Henry'ego Cavilla, czy "Samotne serca" z Salmą Hayek i Johnem Travoltą .

Dzięki przeprowadzce do Hollywood Dagmara Domińczyk poznała swojego męża Patricka Wilsona , który jest znanym hollywoodzkim aktorem. Zagrał w takich filmach jak "Obecność" czy "Naznaczony" . Para doczekała się dwóch synów - 14-letniego Kalina Patricka Wilsona i 11 -letniego Kassiana McCarrella Wilsona. W 2013 roku Patrick odwiedził wraz z żoną studio "Dzień Dobry TVN", gdzie promowali film "Jack Strong", w którym wspólnie zagrali.

Tata wychował dumne patriotki. Ameryka to kraj, który jest mieszaniną ras, narodów, języków. (...) Jako kobieta, żona, matka chcę, żeby moje dzieci wiedziały, skąd pochodzę. Żeby wiedziały, co znaczy polska kultura, literatura. To dla mnie bardzo ważne i się tego nie wstydzę. Nigdy się nie wstydziłam - powiedziała w jednym z wywiadów aktorka.