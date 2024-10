Kim jest dziewczyna Buddy? Z Grażynką pokazali się razem niedługo przed zatrzymaniem. Kiedyś dla oszczędności mieszkali u jej rodziców

Kim jest partnerka Buddy? Kiedyś mieszkali razem u jej rodziców

Wiesz, my mieszkaliśmy na 6m2 w pokoju u jej rodziców. Ona miała swój pokój, mnie do niego zaprosiła tak jakby, żeby mnie odciążyć od wynajmu za 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Jak się rozłożyło łóżko, to się nie dało drzwi do końca otworzyć, tylko się musieliśmy, wiesz, przecisnąć - wyznał Budda w rozmowie na kanale Wersow.

Co może być najbardziej autentycznym dowodem na to, że ona nie jest z tobą dla pieniędzy? To kiedy była przed tymi pieniędzmi. I wtedy nikt nie może jej tego zarzucić. I mnie to mega cieszy, że ją to ominęło. To jest w ogóle jakaś abstrakcja, że my mamy 23 lata, a 11 na koncie - mówił wtedy.