Kim jest Faustyna, nowa żona Daniela Martyniuka? Początkowo teściowa za nią nie przepadała: "Osaczała Daniela. NIE LUBIĘ JEJ"

Kka 52 min. temu zgłoś do moderacji 31 3 Odpowiedz

Brawo Danuta! Niszcz małżeństwo syna jeszcze przez media. Super matka. Tylko się wpier@@@ synowi do życia. Ciekawe czy do łóżka też im wejdzie wiecznie pytając o ciążę. Nieszczęśliwa bo syn wyszedł z domu. Nie rozumie najwyraźniej idei macierzyństwa. Fakt, że żyje jak dorosły i podejmuje własne decyzje to jej sukces. Fakt, że się z tym nie potrafi pogodzić to porażka. Rozumiem syndrom pustego gniazda, ale nie uważam, że jest miejsce na niego w mediach. Polecam terapię.