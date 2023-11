Kim jest Magdalena Dziun? Modelka, która rozwodzi się z perkusistą Guns N' Roses, miała BOGATE życie uczuciowe

O Magdalenie "Dziun" Ciećce Malickiej raz jeszcze zrobiło się głośno i to znowu za sprawą jej życia uczuciowego. Jak poinformował w poniedziałek magazyn "People", do historii przeszło właśnie trwające ledwo 16 miesięcy małżeństwo modelki z perkusistą kultowego zespołu Guns N' Roses. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że to Frank Ferrer złożył papiery w sądzie w Los Angeles, jako przyczynę pozwu podając "różnice nie do pogodzenia".