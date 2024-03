Kim jest pierwsza żona Roberta Karasia? Para rozstała się w cieniu skandalu. "Media pi***olą, że Aga rozbiła rodzinę"

Gość 18 min. temu zgłoś do moderacji 34 1 Odpowiedz

Sam przyznał że utrzymywali ze sobą kontakt nawet gdy był żonaty.Aga o tym wiedziała i założę się że również jako pierwsza wiedziała że małżeństwo przechodzi kryzys więc "kuła żelazo póki gorące"dlatego Karaś odpuścił walkę o związek bo na horyzoncie pojawiła się Włodarczyk , która sama przyznała w wywiadzie że od dawna obserwowała profil na insta Karasia i miała go wśród znajomych.Dobrze znamy historie gdzie partnerzy dowiadują się o zdradach właśnie gdy poczytają sobie co wypisują i do kogo ich połówki.Wcale bym się nie zdziwiła ze tak bylo w ich przypadku.Włodarczyk nie ma skrupułów ale trudno ich wymagać od kogoś kto rozbija związki nie patrząc ze facet zostawia żonę z małymi dziećmi.Mikołajczyka synowie mieli po 3 latka...Kiedyś się to na Nich zemści.