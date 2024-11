Kim jest syn Karola Nawrockiego? 21-letni Daniel przemówił na konwencji PiS. Jeszcze niedawno chciał iść w ślady ojca

22.11. Sugerowanie, że na zdjęciu przedstawiającym hajlujących mężczyzn jest Karol Nawrocki, prezes IPN, to ordynarna i tendencyjna manipulacja. Na tym zdjęciu jest Tomasz Greniuch. Pozwy sądowe w przygotowaniu - napisał na Twitterze rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej, Rafał Leśkiewicz. Chodzi o wpisy w mediach społecznościowych, które przedstawiają trzech mężczyzn wykonujących hitlerowskie pozdrowienie - znak wyciągniętej ręki ("heil"). Było o nim głośno w 2021 roku, kiedy centralna postać z trzech mężczyzn została na krótko szefem oddziału IPN we Wrocławiu. To historyk Tomasz Greniuch. Gdy zdjęcie wyszło na jaw, interweniował m.in. ówczesny wicepremier Jacek Sasin. "W IPN nie powinno być miejsca dla ludzi, którzy hajlowali. To oczywiste. Im szybciej ta sprawa zostanie zamknięta dymisją, tym lepiej dla Polski" - napisał. Greniuch bronił się, że to błędy młodości (zdjęcie pochodzi z końcówki 2007 roku), ale podał się do dymisji.