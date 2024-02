Kim jest ukochana Jakuba Rzeźniczaka? Paulina Rzeźniczak może pochwalić się INTERESUJĄCYM CV

Po licznych zawirowaniach miłosnych Jakub Rzeźniczak znalazł spokój i miłość w ramionach Pauliny Nowickiej. Para zaręczyła się pod koniec 2021 r., a rok później w Stanach Zjednoczonych wzięła ślub. To jednak nie wszystko. 10 lutego Paulina i Kuba przywitali na świecie swoją córeczkę, czy pochwalili się niedawno w swoich mediach społecznościowych.

Kim jest żona Jakuba Rzeźniczaka?

Paulina Rzeźniczak jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie studiowała resocjalizację i tam też obroniła tytuł magistra. Nie każdy o tym wie, ale wybranka Jakuba ma niemałe doświadczenie w modelingu . W 2016 r. brała udział w konkursie Wielkopolska Miss 2016, a dwa lata później wystąpiła w jednym z teledysków rapera DonGURALesko. To jednak nie wszystko, przez wiele lat była zatrudniona jako specjalistka ds. komunikacji w Stali Rzeszów . Z klubem rozstała się pod koniec 2021 r.

Przyjeżdżając do Rzeszowa, nie spodziewałam się, że Stal Rzeszów wniesie tak dużo do mojego życia. Rozwinęłam i nauczyłam się tu bardzo dużo przez te lata. Siłą tego Klubu są ludzie, którzy go tworzą - pisała na dawnym Twitterze Paulina.